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Футбол

Зинченко вышел на замену, а Миколенко пропустил игру из-за травмы. Арсенал — Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

Зинченко вместе с канонирами добыли серебряные медали

Зинченко вышел на замену, а Миколенко пропустил игру из-за травмы. Арсенал - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках 38-го тура АПЛ, был сыгран поединок "Арсенал" — "Эвертон", матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Микела Артеты. "Канониры пропустили первыми, уже на 40-й минуте Идриса Гуэ открыл счет, но до перерыва Томиясу отквитал один мяч. В конце второго тайма на 89-й минуте Хаверц забил победный гол.

    Украинский защитник Виталий Миколенко пропустил игру из-за травмы, которую он получил в матче против "Ливерпуля", а Александр Зинченко вышел со скамейки запасных на 59-й минуте и провел 32 минуты на поле. Оценка от SofaScore — 6.9
    Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Англии "Арсенал" — "Эвертон".
    Лондон. "Эмирайтс Стэдиум".
    "Арсенал" — "Эвертон" 2:1
    Голы: Гуйе (40'), Томиясу (43'), Гаверц (89')

    www.ua-football.com

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