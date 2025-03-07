Индиан-Уэллс. Пять украинок выйдут на корт 7 марта: расписание матчей

Сегодня 7 марта на турнире в Индиан-Уэллс стартуют матчи второго круга



В третий игровой день на корты турнира выйдут пять представительниц Украины:

STADIUM 4 | 2 круг

21:00 | Марта Костюк (Украина, 18) – Робин Монтгомери (США, WC)

STADIUM 4 | 2 круг

23:30* | Даяна Ястремская (Украина) – Онс Жабер (Тунис, 32)

STADIUM 9 | 1 круг

01:30* | Надежда Киченок/Элизе Мертенс (Украина/Бельгия) – Анна Калинская/Кэти Макнелли (-/США)

STADIUM 3 | 2 круг

03:30* | Элина Свитолина (Украина, 23) – Эшлин Крюгер (США)

STADIUM 5 | 1 круг

03:30* | Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 8) – Александра Панова/Эна Шибахара (-/Япония)

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Полное расписание первого игрового дня можно посмотреть здесь

btu.org.ua