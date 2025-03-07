Лейкерс без Лэня в овертайме обыграли Нью-Йорк в регулярном чемпионате НБА

Хьюстон победил Нью-Орлеан, Филадельфия уступила Бостону

В ночь на 7 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс в овертайме обыграли Нью-Йорк Никс — 113:109. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь игрового времени в отчетном матче не получил.

НБА. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик — Чикаго Буллз — 123:125 (35:33, 31:36, 35:27, 22:29)

Атланта Хокс — Индиана Пэйсерз — 124:118 (21:31, 35:32, 30:31, 38:24)

Бостон Селтикс — Филадельфия 76ерс — 123:105 (35:24, 29:22, 33:33, 26:26)

Бруклин Нетс — Голден Стэйт Уорриорз — 119:121 (35:15, 25:40, 29:31, 30:35)

Нью-Орлеан Пеликанс — Хьюстон Рокетс — 97:109 (34:31, 25:25, 15:33, 23:20)

Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк Никс — 113:109 ОТ (31:27, 20:33, 25:24, 23:15, 14:10)

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