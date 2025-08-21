Андреа Вавассори – о выступлении в миксте на US Open: “Мы играем за всех парных игроков. Важно показать, что парники – отличные теннисисты”

Итальянский теннисист Андреа Вавассори поделился своими эмоциями после выхода в полуфинал US Open в миксте



Соревнования в смешанном парном разряде стартовали вчера в Нью-Йорке в новом формате, который критиковали многие парные специалисты за акцент организаторов на одиночных игроках. Андреа Вавассори вместе с Сарой Эррани, выигравшие US Open в миксте в прошлом году, обыграли в первом круге пару Елена Рыбакина/Тэйлор Фритц, а в четвертьфинале нанесли поражение Каролине Муховой и Андрею Рублеву.

“Честно говоря, ещё до выхода на корт мы чувствовали, что у нас есть миссия – сыграть этот турнир. В течение сезона мы не были уверены, что сможем это сделать. Для нас было важно подать сигнал ещё до старта турнира. Когда мы получили wild card, я был очень благодарен за возможность сыграть. По крайней мере там было не так много парников в заявке.

Мы играем и за них тоже. Думаю, важно показать, что и парные игроки – отличные игроки. На мой взляд, нашей главной целью в будущем будет немного изменить представление о том, что игроки одиночного разряда великолепны в одиночном разряде, а игроки парного разряда великолепны в парном разряде. Если парные игроки играют против одиночников, то иногда они играют лучше, потому что они более организованы.

У нас было много легенд в прошлом, которые блистали в паре. Братья Брайаны здесь абсолютные легенды. Раньше мы чаще видели великих игроков, которые играли и в паре, а сейчас все больше сконцентрированы на будущем, на главных аренах.

У нас есть общий чат в WhatsApp. Мы следим друг за другом, все парные игроки. Стараемся держаться вместе, ставить общие цели. Я также вхожу в Совет игроков. Там нас двое парников – Рейес-Варела и Эбден. Мы пытаемся понять, что можем сделать для парного разряда сообща. Все ребята из парного разряда говорили мне: “Ты единственный, кто сейчас играет, так что поиграй немного и для нас” (улыбается).

Что я могу сказать о таком формате микста? Как и во всём, тут есть плюсы и минусы. Но плюсы очевидны: на втором матче стадион был полностью заполнен. Для парного тенниса это огромный плюс – нас увидело больше зрителей. За это им надо отдать должное.

Я говорил и раньше: этот формат очень хорош для парного и микста, он может помочь их развитию в будущем. Создать турнир, где будут выступать одиночные звёзды, которых чаще видят болельщики, – это отличная возможность для парного тенниса.

Я всегда говорю, что нам нужно лучше работать над продвижением парного тенниса. Потому что если зритель приходит на спорт и не знает его главных действующих лиц, невозможно, чтобы он вовлёкся. Нужно рассказывать истории, выводить на главную сцену, создавать команды – тогда и парный тур будет восприниматься иначе.

Для братьев Брайанов сделали потрясающее продвижение. Как я уже сказал, они – легенды. Они столько выигрывали, что люди полюбили парный теннис. Думаю, нам нужно чаще делать это и в будущем, продвигая топовых парных игроков”.

В полуфинале смешанного парного разряда Андреа Вавассори и Сара Эррани сыграют против американской пары Даниэль Коллинс/Кристиан Харрисон.



