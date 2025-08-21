Connect with us
Футбол

Бруну Лаже о матче против Фенербахче: Мы стремились к победе

    • Тренер "Бенфики" Бруну Лаже прокомментировал матч против "Фенербахче".

    По словам португальского тренера, команда стремилась к победе. Наставник похвалил команду за игру в меньшинстве.

    "Это была очень напряжённая игра. В первом тайме мы превосходили соперника, контролируя игру как с мячом, так и без него. Во втором тайме соперник начал мощно, особенно учитывая его класс. Мы стремились к победе, поэтому переместили Ивановича ближе к атаке.

    Затем последовало удаление, и это заслуга команды – она сдержала натиск и не дала сопернику ни одного голевого момента.

    Ничья – меньшее зло? Мы хотели контролировать игру с мячом. Мы решили играть с тремя полузащитниками, потому что у соперника тоже так, и мы чувствовали, что должны проверить свои силы и сравнять счёт.

    В этом плане мы доминировали и контролировали игру. Мы могли бы делать больше навесов в штрафную, чтобы создавать больше голевых моментов. Изменения были направлены на то, чтобы освежить команду", – сказал тренер.

    • Напомним, что "Бенфика" сыграла с "Фенербахче" вничью 0:0. Ответный матч состоится 27 августа.

