Бруну Лаже о матче против Фенербахче: Мы стремились к победе

Тренер "Бенфики" Бруну Лаже прокомментировал матч против "Фенербахче".

По словам португальского тренера, команда стремилась к победе. Наставник похвалил команду за игру в меньшинстве.

"Это была очень напряжённая игра. В первом тайме мы превосходили соперника, контролируя игру как с мячом, так и без него. Во втором тайме соперник начал мощно, особенно учитывая его класс. Мы стремились к победе, поэтому переместили Ивановича ближе к атаке.

Затем последовало удаление, и это заслуга команды – она сдержала натиск и не дала сопернику ни одного голевого момента.

Ничья – меньшее зло? Мы хотели контролировать игру с мячом. Мы решили играть с тремя полузащитниками, потому что у соперника тоже так, и мы чувствовали, что должны проверить свои силы и сравнять счёт.

В этом плане мы доминировали и контролировали игру. Мы могли бы делать больше навесов в штрафную, чтобы создавать больше голевых моментов. Изменения были направлены на то, чтобы освежить команду", – сказал тренер.