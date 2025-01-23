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Теннис

Жеребьевка Billie Jean King Cup Qualifiers: сборная Украины попала в третью корзину

Стал известен состав корзин команд-участниц Billie Jean King Cup Qualifiers 2025

Сегодня состоится жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг. 18 сборных будут разбиты на шесть групп и определят шесть команд-участниц финального турнира, которые присоединятся к Италии (действующие чемпионы) и Китаю (страна-хозяйка финального турнира).

Корзина 1
Канада
Чехия
Словакия
Австралия
Польша
Великобритания

Корзина 2
Швейцария
США
Испания
Германия
Казахстан
Румыния

Корзина 3
Япония
Нидерланды
Украина
Бразилия
Колумбия
Дания

* – выделены страны, которые будут принимать групповой раунд

Отметим, что поскольку среди стран, принимающих матчи квалификации, две находятся с нами в группе, то соперниками Украины из первой корзины точно не будут Канада и Великобритания.

Матчи квалификационного раунда состоятся с 7 по 13 апреля.

 

btu.org.ua

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