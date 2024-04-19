Марта Костюк: " Это была очень сложная неделя, но конечно я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой к завтрашнему полуфиналу"

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче против Коко Гауфф на турнире в Штутгарте

— Марта, восемь матчболов понадобились для победы. Что у вас было в голове, после нереализованных семи?

— Определенно, те пять матчболов, которые я отыграла вчера. И я чувствовала, как все они сегодня уходят. Да, все было очень, очень близко. Знаете, это был вопрос пары розыгрышей, а то и одного. Так что, безусловно, это потрясающее чувство — быть в полуфинале. Да. Вау.

— Зрители были в восторге от того, что матч проходил на таком высоком уровне. Это было действительно невероятное зрелище. Насколько вы чувствуете, что в этом году для вас что-то произошло? Что-то переключилось. Вы знаете, что именно? Есть ли у вас предположение, что это может быть? В этом году вы словно другой игрок на корте.

— Спасибо. Я думаю, что все дело в мелочах, которые складываются в единое целое. Я не думаю, что было что-то важное или большое, что изменилось или произошло. Я думаю, это было просто терпение и много тяжелой работы, много слез и, ну, я не знаю, пота и, ну, знаете, всего, сомнений. Все это было. Я очень благодарна своей команде за то, что они поддерживали меня сегодня. Это было даже хуже, чем вчера, я так думаю.

• Обзор четвертьфинала Марта Костюк — Коко Гауфф в Штутгарте (ВИДЕО)

— За этим жестом, жестом Марты Костюк, стоит какой-то особый смысл? (прикладывает палец к виску)

— Я не думаю, что это мой особый жест. Думаю, многие игроки иногда так делают. Я думаю, это, знаете, когда я… Я делаю так, когда знаю, что сделала все правильно, не торопилась, была терпелива и сделала именно то, что должна была сделать. И да, все было именно так.

— Завтра полуфинал против Маркеты Вондроушовой. Вы уже провели много времени на корте на этой неделе, что будете делать, чтобы восстановиться?

— Спать, есть, пытаться восстановиться. И в голове тоже. Не знаю. Это была очень сложная неделя, игры каждый день, очень позднее завершение. Так что, да, с каждым днем у меня все меньше и меньше времени на восстановление, и, конечно, постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой к завтрашнему дню и надеюсь на еще один хороший матч.

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