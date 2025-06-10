Connect with us
Бокс

После боя Тайсона. Netflix организует суперпоединок двух легенд

После боя Тайсона. Netflix организует суперпоединок двух легенд

Getty Images/Global Images Ukraine. Кроуфорд и Альварес

Известный организатор боксерских боев из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх объявил, что супербой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет в Лас-Вегасе 13 сентября.

Интересно, что транслировать событие будет известный стриминговый сервис Netflix, который в прошлом году зашел на поле организации боксерских поединков с боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

При этом бой пройдет в весовой категории Альвареса (второй средний вес), поэтому Кроуфорду придется подниматься на две весовые категории.

«Мне говорят, что я маленький». Кроуфорд объяснил, зачем ему бой с Канело
sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis