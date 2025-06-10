После боя Тайсона. Netflix организует суперпоединок двух легенд

Getty Images/Global Images Ukraine. Кроуфорд и Альварес

Известный организатор боксерских боев из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх объявил, что супербой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет в Лас-Вегасе 13 сентября.

Интересно, что транслировать событие будет известный стриминговый сервис Netflix, который в прошлом году зашел на поле организации боксерских поединков с боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

При этом бой пройдет в весовой категории Альвареса (второй средний вес), поэтому Кроуфорду придется подниматься на две весовые категории.

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sport.ua