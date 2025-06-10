Пустовой продолжит карьеру в индонезийской Сатрии Муде

Капитан сборной Украины по баскетболу уже не первый раз присоединяется к этой команде

Новым клубом капитана сборной Украины по баскетболу Артема Пустового станет Сатрия Муда из первого дивизиона чемпионата Индонезии.

Летом 2024 года Пустовой уже выступал за эту команду, с которой пробился в финал чемпионата страны. Тогда Артем провел в Индонезии 14 матчей, в среднем набирая по 15,5 очка, 6,8 подбора и 1,5 передачи.

Большую часть текущего сезона украинец провел в испанском Ховентуде, с которым вышел в первый раунд плей-офф Лиги АСВ. В 35 матчах сезона-2024/25 центровой набирал в среднем по 9,05 очка, 3,4 подбора и 1,3 блок-шота, получая в среднем по 17,7 минуты игрового времени.

В течение карьеры 32-летний Пустовой также выступал за испанские Обрадойро, Барселону, Гран-Канарию, Мурсию, а также за южненский Химик.

Сатрия Муда базируется в Джакарте, является 14-кратным победителем чемпионата Индонезии и выступает также в Азиатской баскетбольной лиге.

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