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Баскетбол

Пустовой продолжит карьеру в индонезийской Сатрии Муде

Капитан сборной Украины по баскетболу уже не первый раз присоединяется к этой команде

Артем Пустовой, fbu.ua

Новым клубом капитана сборной Украины по баскетболу Артема Пустового станет Сатрия Муда из первого дивизиона чемпионата Индонезии.

Летом 2024 года Пустовой уже выступал за эту команду, с которой пробился в финал чемпионата страны. Тогда Артем провел в Индонезии 14 матчей, в среднем набирая по 15,5 очка, 6,8 подбора и 1,5 передачи.

Большую часть текущего сезона украинец провел в испанском Ховентуде, с которым вышел в первый раунд плей-офф Лиги АСВ. В 35 матчах сезона-2024/25 центровой набирал в среднем по 9,05 очка, 3,4 подбора и 1,3 блок-шота, получая в среднем по 17,7 минуты игрового времени.

В течение карьеры 32-летний Пустовой также выступал за испанские Обрадойро, Барселону, Гран-Канарию, Мурсию, а также за южненский Химик.

Сатрия Муда базируется в Джакарте, является 14-кратным победителем чемпионата Индонезии и выступает также в Азиатской баскетбольной лиге.

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