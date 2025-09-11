Роналду признан лучшим игроком всех времен по версии португальской Примейры

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил очередное признание в своей блестящей карьере. Португальская лига Примейра признала его "Лучшим футболистом всех времен".

"Существует множество прилагательных, чтобы описать Криштиану Роналду. Карьера, статистика и титулы португальского капитана говорят сами за себя, рекордная карьера, продолжающаяся более двух десятилетий как профессионал, и которая обещает продолжаться.

Незабываемая фигура в спорте и кумир миллионов, он определил эпоху и оставит незабываемый след в мировом футболе. На этой третьей церемонии вручения наград Liga Portugal Awards CR7 получил награду "Лучший всех времен", что является достойным признанием за золотые страницы, которые он продолжает писать в своей карьере.

Признанный за свою трудовую этику, соревновательность и решительность в решающие моменты, влияние Криштиану Роналду выходит далеко за рамки статистики. Благодаря индивидуальным рекордам, коллективным титулам и влиянию СМИ он создал наследие, которое делает его… Лучшим в мире", – говорится в заявлении организаторов.