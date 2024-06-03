Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Елены Рыбакиной в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Поединок против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной откроет игровой день на корте Филиппа Шатрие в 12:00 по Киеву

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 03.06.2024): 472/250

Призовые за карьеру: $23,378,403

Дата рождения: 17/06/1999 (24 года)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 184 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 8 (2024 — Brisbane, Abu Dhabi, Suttgart; 2023 — Indian Wells, Rome; 2022 — Wimbledon; 2020 — Hobart; 2019 — Bucharest)

Высший рейтинг WTA: 3 (12/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 03.06.2024): 323/138

Призовые за карьеру: $13,734,000

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Элины Свитолиной

H2H: 2-1

2021 | Токио (Olympics) | Хард | Матч за 3-е место | Свитолина — 1:6, 7:6(5), 6:4

2021 | Истбурн (WTA 500) | Трава | R2 | Рыбакина — 6:4, 7:6(3)

2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | Финал| Свитолина — 6:4, 1:6, 6:2

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Каролина Плишкова (Чехия, №52) 3:6, 6:4, 6:2

R2: Диан Парри (Франция, №63) 6:4, 7:6(3)

R3: Ана Богдан (Румыния, №64) 7:5, 6:2

Елена Рыбакина

R1: Грет Миннен (Бельгия, №85) 6:2, 6:3

R2: Аранча Рус (Нидерланды, №50) 6:3, 6:4

R3: [25] Элизе Мертенс (Бельгия, №27) 6:4, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина — 27/12 | Свитолина 13-й играет на грунтовом «мэйджоре» и 11-й раз в основной сетке. Украинка четыре раза доходила на этом турнире до четвертьфинала (2015, 2017, 2020, 2023).

Елена Рыбакина — 12/4 | Рыбакина 6-й раз играет на Ролан Гаррос. Ее лучший результат — четвертьфинал в 2021 году.

Выступления на грунте (на 03/06/2024):

Элина Свитолина — 130/73 (8/5 в этом году)

Елена Рыбакина — 87/36 (11/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 15/10

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 5/5 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2, Мадрид — R2, Рим — R4

WTA 500 — 2/2 | Чарльстон — R2, Страсбург — R2

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

BJKC — 1/1

Елена Рыбакина -30/5

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 1000 — 15/3 | Доха — Финал, Дубай — 1/4 (снялась до матча), Майами — Финал, Мадрид — 1/2

WTA 500 — 14/1 | Брисбен — ТИТУЛ, Аделаида — 1/4, Абу-Даби — ТИТУЛ, Штутгарт — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, В, В, П, В

Елена Рыбакина — В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 12/7 | Свитолина сыграет против теннисистки из Казахстана впервые с апреля прошлого года, когда проиграла Юлии Путинцевой в Чарльстоне, на своем первом турнире, после возвращения в теннис.

Елена Рыбакина — 13/6 | Рыбакина выиграла три последних матча против украинок, в том числе один в этом году — против Марты Костюк в финале соревнований в Штутгарте.

Элина Свитолина проведет 568-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 365 побед (64%).

Елена Рыбакина проведет свой 296-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 208 побед (71%).

Элина Свитолина проведет свой 133-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 92 победы (70%).

Елена Рыбакина проведет свой 57-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 41 победа (72%).

Элина Свитолина 16-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (6-й раз в Париже). Украинка 10 раз проходила эту стадию (4 раза в Париже).

Елена Рыбакина 6-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже). Четыре раза казахстанка преодолевала эту стадию, в том числе один раз на Ролан Гаррос.

Элина Свитолина 47-й раз сыграет против теннисистки топ-5. На счету украинки 20 побед в таких поединках. В последних десяти матчах против соперниц топ-5 Свитолина одержала одну победу — против Иги Швёнтек в четвертьфинале Уимблдона-2023. В этом сезоне украинка потерпела три поражения в таких матчах: против Коко Гауфф (№3) в Окленде, против Иги Швёнтек (№1) в Дубае и против Арины Соболенко (№2) в Риме.

Победительница этого матча получит 415 000 евро призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая — 250 000 евро призовых и 240 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Елену Рыбакину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,38. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент — 3,38.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 3,25. Успех Елены Рыбиной оценивается коэффициентом — 1,41.

>>>

btu.org.ua