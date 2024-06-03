Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Елены Рыбакиной в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Поединок против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной откроет игровой день на корте Филиппа Шатрие в 12:00 по Киеву
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 03.06.2024): 472/250
Призовые за карьеру: $23,378,403
Дата рождения: 17/06/1999 (24 года)
Место рождения: Москва, россия
Рост: 184 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 8 (2024 — Brisbane, Abu Dhabi, Suttgart; 2023 — Indian Wells, Rome; 2022 — Wimbledon; 2020 — Hobart; 2019 — Bucharest)
Высший рейтинг WTA: 3 (12/06/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 03.06.2024): 323/138
Призовые за карьеру: $13,734,000
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H2H: 2-1
2021 | Токио (Olympics) | Хард | Матч за 3-е место | Свитолина — 1:6, 7:6(5), 6:4
2021 | Истбурн (WTA 500) | Трава | R2 | Рыбакина — 6:4, 7:6(3)
2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | Финал| Свитолина — 6:4, 1:6, 6:2
Путь на турнире
Элина Свитолина
R1: Каролина Плишкова (Чехия, №52) 3:6, 6:4, 6:2
R2: Диан Парри (Франция, №63) 6:4, 7:6(3)
R3: Ана Богдан (Румыния, №64) 7:5, 6:2
Елена Рыбакина
R1: Грет Миннен (Бельгия, №85) 6:2, 6:3
R2: Аранча Рус (Нидерланды, №50) 6:3, 6:4
R3: [25] Элизе Мертенс (Бельгия, №27) 6:4, 6:2
История на турнире
Элина Свитолина — 27/12 | Свитолина 13-й играет на грунтовом «мэйджоре» и 11-й раз в основной сетке. Украинка четыре раза доходила на этом турнире до четвертьфинала (2015, 2017, 2020, 2023).
Елена Рыбакина — 12/4 | Рыбакина 6-й раз играет на Ролан Гаррос. Ее лучший результат — четвертьфинал в 2021 году.
Выступления на грунте (на 03/06/2024):
Элина Свитолина — 130/73 (8/5 в этом году)
Елена Рыбакина — 87/36 (11/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Элина Свитолина — 15/10
Grand Slam — 3/1 | AO — R4
WTA 1000 — 5/5 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2, Мадрид — R2, Рим — R4
WTA 500 — 2/2 | Чарльстон — R2, Страсбург — R2
WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал
BJKC — 1/1
Елена Рыбакина -30/5
Grand Slam — 1/1 | AO — R2
WTA 1000 — 15/3 | Доха — Финал, Дубай — 1/4 (снялась до матча), Майами — Финал, Мадрид — 1/2
WTA 500 — 14/1 | Брисбен — ТИТУЛ, Аделаида — 1/4, Абу-Даби — ТИТУЛ, Штутгарт — ТИТУЛ
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина — В, В, В, П, В
Елена Рыбакина — В, В, В, П, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина — 12/7 | Свитолина сыграет против теннисистки из Казахстана впервые с апреля прошлого года, когда проиграла Юлии Путинцевой в Чарльстоне, на своем первом турнире, после возвращения в теннис.
Елена Рыбакина — 13/6 | Рыбакина выиграла три последних матча против украинок, в том числе один в этом году — против Марты Костюк в финале соревнований в Штутгарте.
Элина Свитолина проведет 568-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 365 побед (64%).
Елена Рыбакина проведет свой 296-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 208 побед (71%).
Элина Свитолина проведет свой 133-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 92 победы (70%).
Елена Рыбакина проведет свой 57-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 41 победа (72%).
Элина Свитолина 16-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (6-й раз в Париже). Украинка 10 раз проходила эту стадию (4 раза в Париже).
Елена Рыбакина 6-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже). Четыре раза казахстанка преодолевала эту стадию, в том числе один раз на Ролан Гаррос.
Элина Свитолина 47-й раз сыграет против теннисистки топ-5. На счету украинки 20 побед в таких поединках. В последних десяти матчах против соперниц топ-5 Свитолина одержала одну победу — против Иги Швёнтек в четвертьфинале Уимблдона-2023. В этом сезоне украинка потерпела три поражения в таких матчах: против Коко Гауфф (№3) в Окленде, против Иги Швёнтек (№1) в Дубае и против Арины Соболенко (№2) в Риме.
Победительница этого матча получит 415 000 евро призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая — 250 000 евро призовых и 240 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Елену Рыбакину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,38. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент — 3,38.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 3,25. Успех Елены Рыбиной оценивается коэффициентом — 1,41.
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