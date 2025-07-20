Гамбург. Буассон обыграоа Бондар и выиграла дебютный титул WTA

Лоис Буассон стала чемпионкой на турнире WTA в Германии



Гамбург, Германия • 14-20 июля • грунт • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Лоис Буассон (Франция, 5/WC) – Анна Бондар (Венгрия, 7) 7:5, 6:3

В первом сете французская теннисистка уступала со счетом 2:5, а во втором проигрывала 1:3.

Путь к титулу:

R32: Юлия Грабгер (Австрия) 6:1, 6:3

R16: Тамара Корпач (Германия) 6:4, 6:7(3), 6:4

QF: Виктория Томова (Болгария) 6:3, 6:3

SF: Даяна Ястремская (Украина, 2) 6:1, 7:6(5)

FR: Анна Бондар (Венгрия, 7) 7:5, 6:3

Буассон сыграла свой первый решающий матч на уровне Тура. За победу на турнире она заработала €31,565 призовых и 250 рейтинговых очок. По итогам соревнований француженка дебютирует в топ-50.

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