Авторитетный инсайдер рассказал детали контракта "Барселоны" с нападающим "Манчестер Юнайтед".

По информации Фабрицио Романо, чемпион Испании оформил все документы по сделке с Рашфордом. Предусмотрена аренда до июня 2026 года с правом выкупа в размере 30 млн евро

Английский футболист, в свою очередь, согласился на понижение зарплаты на 15%. Сообщается, что "Барселона" заплатит игроку 14 млн евро зарплаты и бонусов за выступления.

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Напомним, что контракт Маркуса Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" действителен до 2028 года.

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