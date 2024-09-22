Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа

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Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) прокомментировал неожиданную досрочную победу чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я был и остаюсь в шоке. После первого гонга Дюбуа оказывал сильное давление на Джошуа, что привело к нокдауну в первом раунде. Для меня было шоком то, как Дюбуа выступал и оказывал давление на Эй Джея. Но все становится понятным, если посмотреть на прошлые бои Дюбуа. Победа над Миллером, затем над Хрговичем, а теперь над Джошуа придает Дюбуа уверенности.

Если посмотреть на динамику дивизиона и на то, у кого есть пояс, то у Дюбуа он есть, так что я определенно хочу с ним драться», – сказал Чжан.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua