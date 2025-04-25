Юбенк и Бенн должны устроить эпическое шоу. Для этого уже сделано все

Getty Images/Global Images Ukraine. Юбенк и Бенн

26 апреля в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур» состоится продолжение противостояния, которое тянется уже более 30 лет. Сыновья Криса Юбенка и Найджела Бенна – Крис Юбенк-младший и Конор Бенн – встретятся для поединка.

В этом бою – немало семейных историй, но главное – спортивной составляющей. Хорошее продолжение одного из главных противостояний в истории британского бокса.

Юбенк будет драться с Бенном, несмотря на возражения отца. Крис провел идеальное промо

Противостояние Конора Бенна и Криса Юбенка все никак не складывалось. В 2022 году они договорились встретиться, объявили о бое, но так и не подрались в ринге – из-за допинга в анализах Конора. Как бы Эдди Хирн ни обижался на Британскую коллегию, а Бенн ни рассказывал о яйцах, через которые попали вещества, драться в Великобритании ему не позволили.

Поэтому Конор выходил в ринг в США, а Юбенк менял тренеров и демонстрировал разные результаты. Например, вместо поединка, в котором он должен был драться против Бенна, Крис вышел на Лиама Смита. И проиграл. Причем не просто, а со старта встречи плохо справился с простенькими атакующими выпадами соперника. А после этого и вовсе уступил нокаутом.

Это привело к смене тренера: вместо Роя Джонса пришел Брайан Макинтайр. Американец настроил британца, который в реванше разобрался со Смитом. Пусть и не так же быстро, но спокойно и уверенно.

Буквально все это время в кемпе, во время публичных мероприятий и тренировок возле Криса нет отца. Юбенк-старший был принципиально против поединка против Бенна в 2022-м. После этого он разорвал связи с сыном и больше не помогает ему ни в чем.

Более того, Крис-старший регулярно критикует сына, а недавно заявил, что того следует оставить без боксерской лицензии. Все из-за поведения, в котором Юбенк выделил момент, когда сын ударил Конора Бенна яйцом в лицо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Бенн

Сейчас Юбенк готовится к главному поединку в карьере. Его тренером стал Джонатан Бэнкс – с Макинтайром британец сотрудничество не продолжил. Хоть и выглядел хорошо в их единственном бою, но там ситуация может быть и в том, что Брайан продолжает подготовку Теренса Кроуфорда к Саулю Альваресу и, возможно, у него нет времени. Бенн тоже сильно в плане промо не отставал. Однако все же движущей силой был именно Крис. Он создавал инфоповоды, Бенн на них реагировал. Злился из-за высказываний, угроз ему или отцу. Попустило Конора только перед поединком. На финальной пресс-конференции он был спокойным и подшучивал над будущим оппонентом.

Впереди – важный бой для обоих. Самый важный в карьере. Особенно, учитывая, что Крису уже 35. Поединков и времени осталось совсем немного.

И действительно, к предыдущим победам соперников могут быть вопросы. Тот же Бенн среди самых больших имен имеет побежденного Криса Алгиери, который уже завершал карьеру. Юбенк несколько раз проигрывал там, где не должен. Особенно вспоминается встреча против Лиама Смита, потому что она довольно свежая. И потому, что именно тогда Крис должен был встретиться с Бенном, но у того нашли в организме допинг.

Крис выглядел тогда плохо. Слишком уж заигрывался в атаке, чересчур сильно верил в себя. Все это переросло в самоуверенность, а этого нельзя допускать в отношении такого бойца, как Смит. Страшно представить, как сильно его снес бы Бенн, если бы Юбенк вышел на поединок в таком моральном состоянии.

Бенн после дисквалификации в Великобритании без дела не сидел. Он провел два поединка в США. Оба раза победил, но ни разу не выглядел страшной угрозой из-за своей физики. Две хорошие победы решениями судей на счету британца. Фактически все это время он готовился к мегафайту против Криса.

Несмотря на все это, поединок интригует и в боксерском плане. Все потому, что оппоненты пересекаются в плане стилей. Это как раз поединок, в котором соперники действуют в настолько разных стилях, что на это должно быть интересно смотреть.

Ну, и отдельно невозможно не отметить психологическое противостояние. Сын, чей отец рядом, против сына, чей отец критикует его за поединок. Большое прошлое родителей, которые собирали полные арены дважды, а во второй раз заполнили целый «Олд Траффорд». Все это накладывается, все это помогло в продвижении поединка.

Теперь остается лишь самое сложное – не испортить надежды всех.

Кто фаворит?

Крис Юбенк-младший довольно уверенно лидирует в котировках букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,57. На победу соперника, Конора Бенна, – с коэффициентом 2,37. Все довольно логично. Ведь бой пройдет в средней категории, где Юбенк чувствует себя хорошо, а вот насчет Бенна есть вопросы. Не то, чтобы Конор прям маленький человек. Вовсе нет, его физической силы достаточно, чтобы нокаутировать Юбенка и нормально чувствовать себя в средней категории.

Однако это только теоретически. Мы не знаем, как будет чувствовать себя Конор, если не будет быстрого нокаута. Мы не знаем, не окажется ли, что вес мешает его выносливости. Вопросов много.

Много их и относительно технической составляющей. Например, что будет делать Бенн в ринге против такого габаритного оппонента? Крис выше, имеет более длинные руки, довольно хорошо работает вторым номером. Может дать оппоненту вымахаться, а после этого добить его во второй половине встречи.

Однако к стабильности Криса есть вопросы. В его жизни – непростые времена. Отец не общается с ним с 2022-го. Тогда же погиб брат, что до сих пор является для Юбенка-младшего тяжелой потерей. А впереди – главное испытание в карьере, против которого публично выступает отец, публично критикующий сына чуть ли не каждый день.

Чтобы перебороть такое, нужно не просто быть сильным, но и иметь сильную команду, которая поддержит. Сверхсложное испытание для обоих спортсменов, их команд и семей. Выглядит эпично и исторически.

sport.ua