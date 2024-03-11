Риккардо: Нужно добиться от машины большего

В Джидде гонщики Visa Cash App RB не заработали очков…

Юки Цунода (14-й): «Сложная гонка. Я ошибался и пропустил несколько машин, пытаясь обогнать ехавшего впереди соперника. Это моя вина. Нам не хватало скорости и сцепления с трассой, бороться в гонке было непросто.

Мы хорошо провели квалификацию, теперь нужно понять, почему гоночный темп оставлял желать лучшего. Мы сделаем нужные выводы».

Даниэль Риккардо (16-й): «Сложная гонка и в целом сложный уик-энд. Когда после выезда автомобиля безопасности все поехали в боксы, при обслуживании моей машины возникла заминка, а за несколько минут до финиша я ошибся, слишком широко наехав на поребрик в первом повороте, и машину развернуло.

Впрочем, я сохраняю оптимизм, поскольку знаю, что у нас есть некоторые позитивные признаки. Нужно просто добиться от машины большего. Впереди свободная неделя, все в команде потратят её на подготовку машины к следующему Гран При. С нетерпением жду возвращения в Мельбурн».

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