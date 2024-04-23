Острава. Сачко вышел во второй круг, обыграв «квалифаера»

Виталий Сачко выиграл свой первый матч на «челленджере» в Чехии

Острава, Чехия • 22-28 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виталий Сачко (Украина, 3) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) 5:7, 6:2, 6:3

Украинский теннисист одержал первую победу за три сыгранных матча против Гомбоша: в 2020 году Сачко проиграл словаку в квалификации турнира ATP 500 в Вене, а в 2022 году уступил на «челленджере» в Муйрон-ле-Каптиф.

Следующим соперником Виталия будет Жайме Фария (Португалия).

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