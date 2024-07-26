«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик обратился к своему будущему сопернику Тайсону Фьюри, с которым у него запланирован бой-реванш.
– Это был большой бой, ты волновался перед выходом?
– Нет, вообще не волновался, я был сконцентрирован на этом бою.
– Ты говорил перед боем, что не оставишь Тайсона в покое, и это действительно произошло, ты давил на него и шел вперед, это ты имел в виду?
– Конечно, во втором бою будет то же самое. Тайсон, друг мой, не бойся, я тебя не оставлю в покое, никогда.
– Неужели ты сейчас всем нам раскрыл свою тактику на реванш?
– Да, слушай, мы должны уметь читать между строк.
Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.