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Футбол

НХЛ: «Чикаго» — «Миннесота», «Вашингтон» — «Оттава». Расписание матчей 7 и 8 апреля

НХЛ: «Чикаго» — «Миннесота», «Вашингтон» — «Оттава». Расписание матчей 7 и 8 апреля

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

7 апреля, воскресенье

20.00. «Детройт» — «Баффало»

22.30. «Чикаго» — «Миннесота»

8 апреля, понедельник

0.00. «Каролина» — «Коламбус»

1.00. «Вашингтон» — «Оттава»

1.00. «Сан-Хосе» — «Аризона»

2.00. «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

2.00. «Рейнджерс» — «Монреаль»

3.00. «Анахайм» — «Сент-Луис»

5.00. «Колорадо» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие бомбардиры и снайперы сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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