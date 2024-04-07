Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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7 апреля, воскресенье
20.00. «Детройт» — «Баффало»
22.30. «Чикаго» — «Миннесота»
8 апреля, понедельник
0.00. «Каролина» — «Коламбус»
1.00. «Вашингтон» — «Оттава»
1.00. «Сан-Хосе» — «Аризона»
2.00. «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
2.00. «Рейнджерс» — «Монреаль»
3.00. «Анахайм» — «Сент-Луис»
5.00. «Колорадо» — «Даллас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие бомбардиры и снайперы сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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