Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 69,9 кг) Серхио Мора поделился мнением о потенциальном поединке в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23–0, 14 КО) и британцем Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО).

«Я с нетерпением ожидаю этого поединка, потому что на Усика ждет совсем другой Дюбуа. Британец слишком рано вышел на первый бой с украинцем. Сейчас он зверь, чемпион мира с другой психологией. За 13 месяцев Даниель нокаутировал двух претендентов, а потом уничтожил чемпиона мира.

Он изменился – больше работает джебом, не делает ставку на один удар. Ключ к победе над Усиком – это работа по корпусу. Я уверен, что у Дюбуа будет именно такой план на бой. Это слабое место украинца. Дюбуа никогда не бил ниже пояса – он работает только по корпусу. Это поможет победить Александра в реванше. Такие удары делают тебя медленнее.

Усик всегда держит руки слишком высоко, но если бить по корпусу, ему придется открыть голову и опустить их ниже. Украинец больше не сможет выбрасывать много ударов, как он это делал с Фьюри. Нас ждет отличный бой, в котором мы увидим совсем другого Даниеля», – уверен Мора.

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sport.ua