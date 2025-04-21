В Aston Martin проводят ключевое совещание

Команда Aston Martin проводит в понедельник ключевое совещание на базе в Сильверстоуне, в рамках которого руководство собирается разработать план по повышению конкурентоспособности.

Строенная серия этапов в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии получилась провальной для Aston Martin – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл не только не заработали очки, но и скорость машины не позволяла рассчитывать на попадание в первую десятку. После гонки в Джидде Алонсо и вовсе заявил, что заработать очки в 2025-м будет непросто.

Для команды, которая потратила десятки миллионов на строительство новой базы и аэродинамической трубы, пригласила Эдриана Ньюи и собирается бороться за титул в 2026-м, текущие результаты находятся намного ниже ожиданий владельца Лоуренса Стролла. В данный момент Aston Martin с десятью очками занимает седьмое место в Кубке конструкторов, но у находящихся позади Racing Bulls и Alpine машины явно быстрее.

После финиша гонки в Джидде руководитель британской команды Энди Кауэлл рассказал о дальнейших планах: «Мы соберёмся в понедельник, чтобы оценить всё то, чему мы научились в последних трёх гонках и ответить на вопрос «Что делать дальше?»

Можем ли мы добиться большего от машины? Да, думаю, можем. Если судить по трём последним этапам, то есть много областей, в которых можно добиться от машины большего. Хватит ли этого, чтобы выигрывать гонки? Нет. Но можем ли мы продвинуться вперёд? Конечно, можем».

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