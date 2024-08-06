Стал известен потенциальный соперник Хижняка в финале ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Нурбек Оралбай (слева)

На Олимпиаде в Париже состоялись первые полуфиналы по боксу.

В весовой категории до 80 кг в финал вышел представитель Казахстана Нурбек Оралбай, который одолел доминиканца Кристиана Хавьера Пиналеса.

В другом полуфинале в этой весовой категории 29-летний украинский боксер Александр Хижняк сразится с 31-летним боксером из Кубы Арленом Лопесом, который является двукратным олимпийским чемпионом. Бой состоится 4 августа в 18:22 по Киеву.

Отметим, что Нурбек Оралбай выиграл чемпионат мира 2023 в Ташкенте (Узбекистан).

Александр Хижняк – Арлен Лопес. Полуфинал ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE

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