Стал известен потенциальный соперник Хижняка в финале ОИ-2024

На Олимпиаде в Париже состоялись первые полуфиналы по боксу.
В весовой категории до 80 кг в финал вышел представитель Казахстана Нурбек Оралбай, который одолел доминиканца Кристиана Хавьера Пиналеса.
В другом полуфинале в этой весовой категории 29-летний украинский боксер Александр Хижняк сразится с 31-летним боксером из Кубы Арленом Лопесом, который является двукратным олимпийским чемпионом. Бой состоится 4 августа в 18:22 по Киеву.
Отметим, что Нурбек Оралбай выиграл чемпионат мира 2023 в Ташкенте (Узбекистан).
Александр Хижняк – Арлен Лопес. Полуфинал ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE