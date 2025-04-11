Закулисье женской сборной Украины перед матчами Кубка Билли Джин Кинг: атмосфера, воспоминания и неожиданный гость (ВИДЕО)

11 и 12 апреля женская национальная команда Украины по теннису сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.



В пятницу украинки встретятся со сборной Польши, а в субботу – с командой Швейцарии. Чтобы выйти в финальный этап соревнований, необходимо занять первое место в группе.

Вчера, сборная Польши разгромила Швейцарию и таким образом, сегодня наша команда должна побеждать польскую команду, чтобы сохранить шансы на выход в финальный турнир.

Накануне своих матчей, украинская команда стала героиней влога, опубликованного Setanta Sports. В ролике Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок, а также капитан сборной Илья Марченко поделились закулисными моментами подготовки: от тренировок и разминок до воспоминаний о первых шагах в теннисе и самоописания в трёх словах.

Не обошлось и без сюрпризов: к сборной присоединился известный украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев, который провёл мини-тренировку с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Поединок квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши и Украины начнется 11 апреля в 16:00 по киевскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua