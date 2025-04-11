Норвегия. Юный Николай Косарев забросил в финале и выиграл серебро

ХК Ставангер. Николай Косарев

Оборонец юниорской и молодежной сборной Украины Николай Косарев забросил свою первую шайбу в плей-офф взрослого чемпионата Норвегии. Случилось это в домашнем финале №4 в противостоянии «Ставангер Ойлерз» – «Сторхамар», который завершился победой гостей – 5:7. Воспитанник харьковской школы СДЮСШОР, переехавший в Норвегию сразу после начала полномасштабной войны в 2022 году, отличился на 51-й минуте. Косарев сделал счет 5:6, но это не помогло «Ставангеру» зацепиться хотя бы за одну победу в финальной серии: 0–4.

«Сторхамар» выиграл все 12 (!) матчей в нынешнем плей-офф и стал чемпионом Норвегии второй сезон подряд.

Подчеркнем, что для Косарева это был премьерный сезон на взрослом уровне в элитном дивизионе чемпионата Норвегии. В 22 матчах регулярного розыгрыша Николай набрал 4 (2+2) очка по системе гол+пас и добавил к ним один гол в плей-офф в четырех встречах. Еще 31 (8+23) балл в 27 играх украинец записал в актив в матчах за молодежную команду «Ставангер» U20.

sport.ua