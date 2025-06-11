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Футбол

Квалификация. Южная Америка. Бразилия отмучилась и вместе с Эквадором присоединяется к участникам Мундиаля

Квалификация. Южная Америка. Бразилия отмучилась и вместе с Эквадором присоединяется к участникам Мундиаля

    • Подопечные Карло Анчелотти дома одолели Парагвай благодаря голу в раздевалку. Соперник только однажды попал в cтвор и успел сделать всего 216 передач. Обе сборные сыграют в групповом этапе ЧМ.

    Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

    Сан-Паулу. Neo Quimica Arena

    Бразилия – Парагвай 1:0

    Гол: Винисиус, 44

    Эквадор на выезде расписал ничью из Перу, завершая поединок в меньшинстве. "Трехцветные" пропускают меньше всего в отборе (5). У соперника было немного шансов на стыки, но теперь они исчезают даже теоретические.

    Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

    Лима. Эстадио Насиональ

    Перу – Эквадор 0:0

    Удаление: Франко, 75 (Экв)

    www.ua-football.com

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