Квалификация. Южная Америка. Бразилия отмучилась и вместе с Эквадором присоединяется к участникам Мундиаля

Подопечные Карло Анчелотти дома одолели Парагвай благодаря голу в раздевалку. Соперник только однажды попал в cтвор и успел сделать всего 216 передач. Обе сборные сыграют в групповом этапе ЧМ.
Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Сан-Паулу. Neo Quimica Arena
Бразилия – Парагвай 1:0
Гол: Винисиус, 44
Эквадор на выезде расписал ничью из Перу, завершая поединок в меньшинстве. "Трехцветные" пропускают меньше всего в отборе (5). У соперника было немного шансов на стыки, но теперь они исчезают даже теоретические.
Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Лима. Эстадио Насиональ
Перу – Эквадор 0:0
Удаление: Франко, 75 (Экв)