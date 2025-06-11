Квалификация. Южная Америка. Бразилия отмучилась и вместе с Эквадором присоединяется к участникам Мундиаля

Подопечные Карло Анчелотти дома одолели Парагвай благодаря голу в раздевалку. Соперник только однажды попал в cтвор и успел сделать всего 216 передач. Обе сборные сыграют в групповом этапе ЧМ.

Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Сан-Паулу. Neo Quimica Arena

Бразилия – Парагвай 1:0

Гол: Винисиус, 44

Эквадор на выезде расписал ничью из Перу, завершая поединок в меньшинстве. "Трехцветные" пропускают меньше всего в отборе (5). У соперника было немного шансов на стыки, но теперь они исчезают даже теоретические.

Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Лима. Эстадио Насиональ

Перу – Эквадор 0:0

Удаление: Франко, 75 (Экв)

www.ua-football.com