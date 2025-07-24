ЛЕ. Заруба чехов с поляками, Шериф уступил грозному сопернику (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие опустятся в третий квалификационный раунд конференций.

Первые матчи стадии состоятся 24-го июля 2025-го года.

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"Шериф" (Молдова) – "Утрехт" (Нидерланды) 1:3

Голы: Адемо 24 – Йенсен 33, Виргевер 54, Блейк 70

"Шериф" неплохо начал этот матч, но впоследствии "Утрехт" взял свое классом. Не зря эту команду из Нидерландов считали одним из самых приятных потенциальных соперников для "Шахтера" в этом раунде квалификации. А испытание выпало молдаванам. У "Шерифа" еще есть шансы, но будет чрезвычайно сложно в гостях. Поэтому хорошо, что есть страховка с вылетом в Лигу конференций, а не сразу из еврокубков.

"Баник Острава" (Чехия) – "Легия" (Польша) 2:2

Голы: Шин 13, Фридрих 65 – Капустка 32, Нсаме 88

И чехи, и поляки очень сильно прогрессируют в последнее время в контексте выступлений в еврокубках. Обе эти страны заслуживают приз зрительских симпатий. Вот и сегодняшний матч представителей этих двух стран – футбольное зрелище. Боевая ничья с сохранением максимальной интриги на ответный матч – то, что нужно перед ответным матчем для нейтральных зрителей.

"Левски" (Болгария) 20:30 "Брага" (Португалия)

Гоыи:

"Мидтьюлланн" (Дания) 20:30 "Хиберниан" (Шотландия)

Голы:

Отчет о матче >>>

"Целье" (Словения) 21:00 АЕК (Ларнака, Кипр)

Голы:

"Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Хеккен" (Швеция)

Голы:

"Бешикташ" (Турция) 21:00 "Шахтер" (Украина)

Голы:

Отчет о матче >>>

"Лугано" (Швейцария) 21:30 ЧФР Клуж (Румыния)

Голы:

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