НХЛ. Победы Далласа, Нью-Джерси и Калгари + таблица битвы за плей-офф

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Нью-Джерси в матче регулярного сезона НХЛ обыграл Миннесоту 3:2 по буллитам и закрепился на третьем месте Столичного дивизиона.

Если не будет больших изменений, то Дьяволы в первом раунде плей-офф сыграют с Каролиной, которая, скорее всего, финиширует на второй позиции.

На Западе важную победу одержали хоккеисты Калгари. Огни обыграли Колорадо и еще надеются заскочить в wild-card зону. Команда отстает от второго wild-card места на пять очков, но имеет два матча в запасе от Сент-Луиса.

Даллас, который уже вышел в плей-офф, обыграл Сиэттл и продолжает погоню за лидером конференции Виннипегом. Звезды отстают от Джетс на четыре очка.

Регулярный сезон НХЛ

Нью-Джерси – Миннесота 3:2 по буллитам

Филадельфия – Нэшвилл 2:1

Колорадо – Калгари 2:3 по буллитам

Сиэттл – Даллас 1:3

sport.ua