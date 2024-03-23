В Sauber надеются, что наконец-то смогут заработать очки

Команда Sauber демонстрирует определённый прогресс, признаки которого проявились в ходе квалификации в Мельбурне, где Валттери Боттас уверенно вышел во вторую сессию и в итоге показал 13-е время. Его напарник, Гуаньюй Чжоу, был способен на сравнимые скорости, однако ему не повезло – атакуя поребрик, он повредил переднее крыло своей машины и был только 19-м.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Сегодня мы можем отметить, что с квалификацией команда справляется уже лучше. Одна из наших машин смогла пройти во вторую сессию, и этот результат более точно отражает текущий потенциал С44 по сравнению с предыдущими этапами.

В первых двух квалификациях сезона мы не смогли его реализовать, но сегодня Валттери подтвердил потенциал машины благодаря своему хорошему выступлению: он не допустил ошибок и показал 13-й результат.

К сожалению, на работе Чжоу сказалось то, что он повредил переднее крыло, когда на выходе из 10-го поворота атаковал высокий поребрик. Из-за этого основная плоскость крыла была сломана, и заключительная попытка была испорчена.

Но Гуаньюй способен ехать примерно в том же темпе, что и Валттери, поэтому я готов предположить, что он тоже мог пройти во вторую сессию.

Работа команды даёт поводы для оптимизма, но нам ещё нужно поработать с тонкими настройками, и это тоже может позволить лучше реализовать потенциал машины. В начале уик-энда нам мешали некоторые сложности, но будем надеяться, что в дальнейшем этого удастся избежать, и мы сможем бороться за очки, не полагаясь на проблемы соперников.

В завтрашней гонке многое зависит от работы с резиной, ведь мы видим, что гранулирование существенно сказывается на гоночном темпе, прежде всего это относится к передним шинам. Поэтому нужно выбрать правильную тактику и слаженно работать, быть готовыми к любым сценариям и стараться не упускать никаких возможностей».

Валттери Боттас (13-й): «Впервые в сезоне нам удалось пройти во вторую часть квалификации, и это, конечно, позитивный момент, тем более в Австралии, где стартовая позиция очень важна. Поскольку завтра мы стартуем ближе к первой десятке, это должно позволить бороться за позиции, и будем надеяться, что мы сможем заработать пару очков.

Я чувствую, что команда в целом сделала небольшой шаг вперёд, а если учесть, что результаты очень плотные, то даже небольшие улучшения могут помочь продвинуться вперёд. Благодаря модернизированному переднему крылу стал лучше и баланс, и сцепление, и в целом мы видим, что эффективность машины повысилась по сравнению с двумя предыдущими этапами сезона.

Я в предвкушении завтрашней гонки перед трибунами, заполненными замечательными австралийскими болельщиками – очень приятно чувствовать любовь и поддержку публики, и это всегда придаёт мне дополнительные силы.

Гонка в Мельбурне обычно проходит очень интересно, ярких событий на трассе может быть множество, и я намерен полностью выложиться, чтобы порадовать болельщиков хорошим выступлением».

Гуаньюй Чжоу (19-й): «Сегодняшняя квалификация сложилась непросто. Мой последний круг начинался хорошо, однако на третьем секторе я почувствовал заметное снижение прижимной силы, после чего понял, что потерял часть переднего крыла.

Жаль, что так случилось, ведь я чувствую, что мог уверенно пройти во вторую часть квалификации. Теперь по ходу гонки придётся отыгрывать больше позиций, чем я предполагал, чтобы вступить в спор за очки. Хотя в квалификациях в последнее время мне не везёт, наша машина способна на неплохой гоночный темп, к тому же, никогда не знаешь, что на этой трассе может произойти…»

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