Рубенс Баррикелло мечтает о семейном экипаже

Бывший гонщик Формулы 1 Рубенс Баррикелло присутствовал на гонке «24 часа Ле-Мана», где поддерживал сына, и признался в эфире TNT Sports, что хотел бы вернуться за руль в семейном экипаже.

Рубенс Баррикелло: «Я в хорошей форме, выступаю в бразильском чемпионате стоккаров и некоторых других сериях. Мой сын Эдуардо был моим напарником в последние годы, но в гонках участвует и другой мой сын – Фернандо, так что я действительно думаю, что мы можем выставить семейный экипаж.

Мы знаем, что будем конкурентоспособны. Во мне ещё горит эта страсть.Я хочу вернуться в Европу, чтобы мы могли участвовать в гонках на выносливость и, конечно, в Ле-Мане. Ле-Ман — это нечто особенное».

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