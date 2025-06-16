Рейтинг WTA. Чжэн Циньвэнь стала четвертой ракеткой мира, Мария приблизилась к своему персональному рекорду

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг
Чжэн Циньвэнь, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала на турнире WTA 500 в Лондоне обновила свой личный рекорд, поднявшись на четвертую строчку.
Чемпионка соревнований в Великобритании Татьяна Мария поднялась на 43 позиции вверх и занимает 43-е место. Отметим, что персональным рекордом 37-летней немки является 42-я строчка, на которую она поднимала в январе прошлого года.
Ива Йович, победительница турнира WTA 125 в Илкли, дебютировала в топ-100 мирового рейтинга, поднявшись на 26 позиций.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 16.06.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 11553 очка
2. Коко Гауфф (США) – 8083 очка
3. Джессика Пегула (США) – 6483 очка
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4853 очка (+1)
5. Жасмин Паолини (Италия) – 4805 очков (-1)
6. Мэдисон Кис (США) – 4669 очков (+2)
7. Мирра Андреева (-) – 4636 очков (-1)
8. Ига Швёнтек (Польша) – 4618 очков (-1)
9. Эмма Наварро (США) – 3697 очков (+1)
10. Паула Бадоса (Испания) – 3684 очка (-1)
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
4. Чжэн Циньвэнь (Китай)
13. Аманда Анисимова (США)
56. Хейли Баптист (США)
89. Ива Йович (США) – дебют в топ-100
93. Анастасия Захарова (-) – дебют в топ-100
100. Солана Сиэрра (Аргентина) – дебют в топ-100
Чемпионская гонка WTA (на 16.06.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 6420 очков
2. Коко Гауфф (США) – 4598 очков
3. Мэдисон Кис (США) – 3974 очка
4. Ига Швёнтек (Польша) – 3658 очков
5. Мирра Андреева (-) – 3485 очков
6. Джессика Пегула (США) – 2789 очков
7. Жасмин Паолини (Италия) – 2470 очков
8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2298 очков
9. Элина Свитолина (Украина) – 2181 очко
10. Аманда Анисимова (США) – 2045 очков (+1)
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