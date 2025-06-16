Рейтинг WTA. Чжэн Циньвэнь стала четвертой ракеткой мира, Мария приблизилась к своему персональному рекорду

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг



Чжэн Циньвэнь, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала на турнире WTA 500 в Лондоне обновила свой личный рекорд, поднявшись на четвертую строчку.

Чемпионка соревнований в Великобритании Татьяна Мария поднялась на 43 позиции вверх и занимает 43-е место. Отметим, что персональным рекордом 37-летней немки является 42-я строчка, на которую она поднимала в январе прошлого года.

Ива Йович, победительница турнира WTA 125 в Илкли, дебютировала в топ-100 мирового рейтинга, поднявшись на 26 позиций.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 16.06.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 11553 очка

2. Коко Гауфф (США) – 8083 очка

3. Джессика Пегула (США) – 6483 очка

4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4853 очка (+1)

5. Жасмин Паолини (Италия) – 4805 очков (-1)

6. Мэдисон Кис (США) – 4669 очков (+2)

7. Мирра Андреева (-) – 4636 очков (-1)

8. Ига Швёнтек (Польша) – 4618 очков (-1)

9. Эмма Наварро (США) – 3697 очков (+1)

10. Паула Бадоса (Испания) – 3684 очка (-1)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

4. Чжэн Циньвэнь (Китай)

13. Аманда Анисимова (США)

56. Хейли Баптист (США)

89. Ива Йович (США) – дебют в топ-100

93. Анастасия Захарова (-) – дебют в топ-100

100. Солана Сиэрра (Аргентина) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка WTA (на 16.06.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 6420 очков

2. Коко Гауфф (США) – 4598 очков

3. Мэдисон Кис (США) – 3974 очка

4. Ига Швёнтек (Польша) – 3658 очков

5. Мирра Андреева (-) – 3485 очков

6. Джессика Пегула (США) – 2789 очков

7. Жасмин Паолини (Италия) – 2470 очков

8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2298 очков

9. Элина Свитолина (Украина) – 2181 очко

10. Аманда Анисимова (США) – 2045 очков (+1)

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