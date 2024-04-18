Штутгарт. Марта Костюк против Чжэн Циньвэнь во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. Поединок против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь пройдет пятым запуском на центральном корте (ориентировочное начало игры в 21:30 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 18.04.2024): 196/114

Призовые за карьеру: $4,085,943

Дата рождения: 08/10/2002 (21 год)

Место рождения: Шиянь, Китай

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Palermo, Zhengzhou)

Высший рейтинг WTA: 7 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 25.01.2024): 188/82

Призовые за карьеру: $4,287,181

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H2H: 0-1

2022 | Монреаль (WTA 1000) | хард | R1 | Чжэн Циньвэнь — 6:2, 1:6, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Лаура Зигемунд (Германия, №84) 6:3, 6:7(4), 6:4

Чжэн Циньвэнь

R1: Нао Хибино (Япония, №90) 5:7, 6:2, 6:2

История на турнире

Марта Костюк — 4/1 | Костюк второй раз играет в Штутгарте. В 2018 году она из квалификации дошла до второго раунда основной сетки.

Чжэн Циньвэнь — 1/1 | Чжэн Циньвэнь также второй раз играет на этом турнире. В прошлом году она проиграла во втором раунде.

Выступления на грунте (на 18/04/2024):

Марта Костюк — 64/31 (1/0 в этом году)

Чжэн Циньвэнь — 65/20 (1/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 15/6

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 4/2 | Доха — R2, Индиан-Уэллс — 1/2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Чжэн Циньвэнь — 14/6

Grand Slam — 6/1 | AO — Финал

WTA 1000 — 4/4 | Доха — R3, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R3

United Cup — 2/1

BJKCup — 2/0

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, П, В, В, В

Чжэн Циньвэнь — В, В, В, П,В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 11/4 | Костюк потерпела поражения в двух последних своих матчах против теннисисток из Китая (один из них — прошлогодний матч против сегодняшней соперницы).

Чжэн Циньвэнь — 5/3 | Чжэн Циньвэнь выиграла четыре последних поединка против украинок, в том числе один в этом сезоне — обыграла Даяну Ястремскую в полуфинале Australian Open.

Марта Костюк — проведет свой 161-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 84 победы (53%).

Чжэн Циньвэнь — проведет свой 117-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 71 победа (61%).

Марта Костюк — сыграет 22-й матч против соперницы из топ-10 и будет бороться за свою пятую победу. В этом сезоне она обыграла Джессику Пегулу (№5) на турнире в Сан-Диего.

Победительница этого матча получит 23 435 евро призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая — 11 925 евро призовых и 60 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Чжэн Циньвэнь и предлагает на ее победу коэффициент — 1,35. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 3,05.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 3,25, а победа Чжэн Циньвэнь оценивается коэффициентом — 1,42.

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