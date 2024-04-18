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Футбол

ПСЖ и Барселона устроили стычку на 60+ участников из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ

Жарко было не только на поле

ПСЖ и Барселона устроили стычку на 60+ участников из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Выкрик Килиана Мбаппе привёл к масштабной стычке между футболистами "Пари Сен-Жермен" и "Барселоны" после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1). Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

    "Это футбол, говорить нужно именно на поле", — сказал нападающий "ПСЖ" на испанском языке.

    После этого группа игроков каталонского клуба последовали за ним в подтрибунное помещение и попытались выяснить отношения. Вскоре началась стычка, в которой имели место быть крики, толчки и взаимные оскорбления.

    По информации источника, в стычке приняло участие более шестидесяти человек: футболисты, тренеры, их ассистенты и клубные охранники. Отмечается, что никто из участников не получил серьезных повреждений.

    www.ua-football.com

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