Компания Pirelli привезла на этап в Австралию самые мягкие шины С5 из своей линейки составов. У многих команд возникли проблемы с гранулированием шин, а наибольшие сложности с резиной проявились на машинах Red Bull Racing.

Когда после гонки у руководителя McLaren Андреа Стеллы спросили, связано ли большее по сравнению с соперниками гранулирование шин у Red Bull Racing с тем, что машина RB20 генерирует больше прижимной силы, чем машины соперников, Стелла с улыбкой ответил: «Если вы знаете кого-то, у кого достаточно опыта, чтобы прояснить этот вопрос, я сразу же найму этого человека на работу.

В Бахрейне машина Red Bull была единственной, которая аккуратно работала с шинами Soft, но особенность трассы в Бахрейне в том, что на ней шины вообще не гранулируются. Невозможно добиться гранулирования, поскольку недостаточно сцепления, чтобы нагрузить шины до такой степени, что резина начнёт гранулироваться.

В Австралии совершенно другие условия, чем в Бахрейне. Я помню, как в субботней тренировке, когда Макс Ферстаппен работал на длинной серии кругов, его шины практически пришли в негодность через 10-15 кругов. У Red Bull не было преимущества на трассе, где шины очень мягкие и подвержены гранулированию. Возможно, это связано с особенностями конкретной трассы».

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