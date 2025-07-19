Яссы. Тайхманн впервые за четыре года вышла в финал и встретится с Бегу

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA в Румынии



Яссы, Румыния • 14-20 июля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Мирра Андреева (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Жиль Тайхманн (Швейцария, 6) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:4, 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Жаклин Кристиан (Румыния, 2) 6:4, 6:4

Жиль Тайхманн пятый раз в карьере вышла в финал турнира WTA и впервые с августа 2021 года. Швейцарка попробует выиграть третий титул в карьере – предыдущие два были в 2019 году на грунтовых турнирах в Праге и Палермо.

Ирина-Камелия Бегу проведет десятый решающий матч в карьере. В последний раз румынка играла на этой стадии три года назад в Палермо, где она стала чемпионкой. В активе Бегу пять титулов, и два из них на грунте.

Тайхманн и Бегу ранее встречались четыре раза, и трижды побеждала румынка. Их предыдущее противостояние состоялось в 2023 году в Яссы, но тогда турнир проходил под категорией WTA 125.

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