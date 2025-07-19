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Футбол

Вернулся в Италию спустя 3 года. Бернардески присоединился к команде-участнику Лиги Европы

Вернулся в Италию спустя 3 года. Бернардески присоединился к команде-участнику Лиги Европы

    • Федерико Бернардески присоединился к команде-участнику Лиги Европы в Серии А.

    "Болонья" объявила о подписании итальянского вингера. 31-летний игрок присоединился свободным агентом. Футболист сыграет под 10-м номером.

    Последним клубом вингера был "Торонто". В 2025 году он сыграл за клуб 15 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

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    • Бернардески – воспитанник "Фиорентины". Также в Серии А он выступал за "Кротоне" и "Ювентус".

    Напомним, что "Болонья" в прошлом сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице и стала обладателем Кубка Италии. Это позволило команде пройти в Лигу Европы.

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