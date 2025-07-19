Единственный в истории: Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля в Лондоне на Уэмбли состоялось большое шоу бокса.

Украинский боксер Александр Усик в главном поединке вечера отправил в нокаут британца Даниеля Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

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Усик во второй раз завоевал звание абсолюта в супертяжах. Впервые он собрал все главные пояса в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри.

Всего же за карьеру Усик является трехкратным абсолютным чемпионом. Если учитывать все весовые категории, то впервые он забрал все титулы в крузервейте в 2018 году.

Усик – Дюбуа. Все результаты супершоу в Лондоне

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