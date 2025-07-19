Формула E: Буэми собирается продлить контракт с Envision

Себастьена Буэми вполне можно считать ветераном автоспорта, ведь за его плечами и 55 гонок за Toro Rosso в Формуле 1, и четыре чемпионских титула в WEC, и 14 побед в Формуле E, где он тоже стал чемпионом в 2016 году вместе с заводской командой Renault.

В гонках на выносливость и в электрической серии 36-летний швейцарец выступает до сих пор, хотя недавно появились слухи, что с Формулой E он намерен расстаться. Однако Себастьен намекнул, что с его нынешней командой Envision уже достигнуты договорённости о продлении контракта ещё на сезон.

«Да, я бы сказал, что остаюсь в Формуле E, – ответил Буэми, когда его спросили о планах на 2026 год. – Разумеется, хорошо, что календари WEC и Формулы E не пересекаются, ведь если бы были накладки по датам, то найти решение было бы очень непросто».

Но именно проблема, связанная с календарями двух разных серий, препятствует подписанию многолетнего контракта: «Календари чемпионатов на следующий год мы получаем довольно поздно, обычно в мае или июне. Подписать контракт, рассчитанный на несколько лет можно, но тогда в нём должны быть предусмотрены особые условия, позволяющие освободиться от обязательств. Впрочем, посмотрим.

Если говорить о двух этих чемпионатах, то я могу понять команды: никто не захочет иметь дело с гонщиком, который собирается участвовать не во всех гонках. Можно сказать, что именно поэтому всегда приходится заключать только однолетние контракты».

Если Буэми действительно останется в Envision, то это будет уже его 12-й сезон в Формуле E, и он по-прежнему в неплохой форме. В этом году Себастьен выиграл гонку в Монако и поднялся на подиум в Индонезии.

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