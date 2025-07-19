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Футбол

Аморим прокомментировал безголевой контрольный матч Манчестер Юнайтед

Аморим прокомментировал безголевой контрольный матч Манчестер Юнайтед

    • Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал безголевой контрольный матч его команды.

    По словам португальского наставника, клубу нужно совершенствоваться.

    "Нам не хватает скорости. Особенно в центре поля, чувствуется, что сложно контролировать мяч. Но мы создавали моменты. Нам ещё многое предстоит сделать, но это было первое испытание против команды Премьер-лиги, где два разных состава. Хорошее испытание.

    Конечно, иногда нам приходится нелегко, но с самого начала я чувствовал, что если нам и придётся нелегко, то мы справимся вместе. Это начало всего. Затем мы должны сосредоточиться на качестве. Этот клуб — не только про усилия, но и про качество. Мы должны выигрывать матчи.

    Нам нужно наладить связь между всеми [участниками тура по США] — не только между игроками, но и между персоналом. Все изменения прекращаются. Нам нужно действовать как единой группе.

    Нам нужно многое улучшить: скорость игры, все детали. Нам нужно совершенствоваться", – заявил Аморим.

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    • Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграл 0:0 с новичком АПЛ "Лидсом".

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