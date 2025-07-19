Аморим прокомментировал безголевой контрольный матч Манчестер Юнайтед

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал безголевой контрольный матч его команды.

По словам португальского наставника, клубу нужно совершенствоваться.

"Нам не хватает скорости. Особенно в центре поля, чувствуется, что сложно контролировать мяч. Но мы создавали моменты. Нам ещё многое предстоит сделать, но это было первое испытание против команды Премьер-лиги, где два разных состава. Хорошее испытание.

Конечно, иногда нам приходится нелегко, но с самого начала я чувствовал, что если нам и придётся нелегко, то мы справимся вместе. Это начало всего. Затем мы должны сосредоточиться на качестве. Этот клуб — не только про усилия, но и про качество. Мы должны выигрывать матчи.

Нам нужно наладить связь между всеми [участниками тура по США] — не только между игроками, но и между персоналом. Все изменения прекращаются. Нам нужно действовать как единой группе.

Нам нужно многое улучшить: скорость игры, все детали. Нам нужно совершенствоваться", – заявил Аморим.