Где смотреть онлайн матч Шахтер – Бешикташ 31 июля 2025

31 июля 2025 года донецкий «Шахтер» проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого клуба «Бешикташ». Игра состоится на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Итоги первого матча

В первом матче «Шахтер» одержал уверенную победу с результатом 4:2. В составе украинской команды отличились Алиссон Сантана, Кевин (дубль) и Эгиналду. У турецкого клуба голы забили Темми Абрахам (с пенальти) и Жоау Марийо. Ответная игра будет важной для обеих команд, ведь победитель встретится с тем, кто проиграет в паре Рейнджерс — Панатинаикос, который также играет в квалификации Лиги чемпионов.

Где смотреть матч в прямом эфире

Матч можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТВ», что позволит зрителям следить за матчем на различных устройствах.

Главным арбитром встречи будет испанский судья Хосе Мунуэра Монтера, который проведет важный поединок на высоком уровне.

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