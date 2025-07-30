СК «Полтава» назначил Павла Матвейченко главным тренером

Украинский футбольный клуб СК «Полтава» объявил о смене главного тренера. Новый наставник команды — Павел Матвейченко, который временно заменит Владимира Сисенко на этой должности. Владимир продолжит работать в клубе, но теперь на позиции тренера, пока он будет проходить курс получения тренерской лицензии категории Pro. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«СК Полтава официально представляет нового главного тренера — Павла Матвейченко», — говорится в заявлении пресс-службы клуба. Матвейченко является опытным тренером с высокими квалификациями. Он получил тренерскую лицензию UEFA Pro — самый высокий уровень тренерской квалификации в европейском футболе.

Карьера Павла Матвейченко

Павел Матвейченко начал свою карьеру как игрок, выступая за ряд известных украинских клубов, включая «Нафтовик» (Ахтырка), «Ворсклу» (Полтава), ЦСКА (Киев), «Верес» (Ровно), «Ниву» (Винница), «Кремень» (Кременчуг) и «Оболонь» (Киев). Его нападнический инстинкт, трудоспособность и лидерские качества сделали его важным игроком в командах первой и высшей лиги Украины в 1990-х годах.

После завершения карьеры игрока Матвейченко полностью посвятил себя тренерской работе. Он также работает инструктором в Украинской ассоциации футбола (УАФ), где занимается подготовкой тренеров. В своей тренерской карьере он работал с молодёжными и дублирующими составами нескольких клубов.

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