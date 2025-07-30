Луис Энрике запросил трансфер Ильи Забарного в ПСЖ

Главный тренер французского клуба ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба ускорить процесс подписания защитника Ильи Забарного. Наставник «Пари Сен-Жермен» заинтересован в том, чтобы 22-летний украинец присоединился к команде до начала нового сезона и был готов помочь в первых матчах Лиги 1 и Суперкубка УЕФА, который состоится 13 августа. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Энрике подчеркнул, что Забарный является его приоритетом для усиления центральной обороны команды. Испанский тренер попросил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи завершить сделку как можно скорее, чтобы Забарный был готов сыграть уже в начале сезона.

Переговоры с «Борнмутом» на финишной прямой

На данный момент переговоры по трансферу украинца ведет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Он уверен, что сделка близка к завершению. После Суперкубка УЕФА, в котором ПСЖ сыграет с «Тоттенхэмом», команда будет готовиться к первому матчу чемпионата Франции, который состоится 17 августа против «Нанта».

Забарный, который был замечен на фоне успешных выступлений за сборную Украины, сейчас имеет шанс присоединиться к одному из самых сильных клубов мира, что станет важным шагом в его карьере.

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