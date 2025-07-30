Реал отклонил предложение Ньюкасла по Лунину

Мадридский «Реал» отклонил предложение английского клуба «Ньюкасл» относительно аренды украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации источника, «Ньюкасл» хотел арендовать Лунина на сезон 2025/26 и готов был заплатить за аренду 3 миллиона евро. Однако мадридский клуб отклонил это предложение, так как не планирует отдавать украинского вратаря в аренду, а также не намерен продавать его.

За ситуацией с Луниным внимательно следит и «Манчестер Юнайтед», который интересуется возможным подписанием вратаря. Однако «красные дьяволы» понимают, что заключить сделку будет не так просто, учитывая позицию мадридцев.

Планы самого Лунина

Ранее сообщалось, что сам Андрей Лунин намерен остаться в «Реале» на следующий сезон. В прошлом сезоне 2024/25 украинец сыграл 14 матчей за мадридский клуб, в 6 из которых не пропустил ни одного гола, пропустив в общей сложности 19 мячей. Контракт Лунина с «Реалом» действует до лета 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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