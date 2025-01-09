Украинцы на турнирах ITF 9 января. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Дев Джавия (Индия) 6:3, 7:6(7)
Владислав Орлов (Украина) – Сергей Фомин (Узбекистан) 4:6, 2:6
Юрий Джавакян (Украина, 5) – Праджвал Дев (Индия) 4:6, 5:7
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм/Лука Кастельнуово (Украина/Швейцария) – Сай Джанта/Вишну Вардхан (Индия) 4:6, 4:6
Владислав Орлов/Константин Биттун Кузмин (Украина/Франция, 1) – Ён Сок Чонг/Пак Уй-сон (Южная Корея) 4:6, 3:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Вячеслав Белинский/Марко Максимович (Украина/Сербия) – Игнасио Париска Ромера/Карлос Санчес Ховер (Венесуэла/Испания, 4) 3:6, 6:3, 4-10
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Георгий Кравченко (Украина) – Джек Логе (Бельгия) 6:4, 6:1
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Дмитрий Малиев/Томассо Монфорт (Украина/Италия, WC) – Манас Дхамне/Рокко Пьятти (Индия/Монако) 1:6, 4:6
($15,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Марина Колб/Надя Колб (Украина, 1) – Линея Байралиу/Джой де Зееув (Швеция/Нидерланды, 4) 0:1 отказ