Известны все участники молодежного Итогового чемпионата АТР-2024: кто разыграет призовой фонд в 2 млн. долларов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список всех теннисистов, квалифицировавшихся на молодёжный Итоговый турнир этого сезона, который пройдет с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия)



Список участников Next Gen ATP Finals-2024 выглядит следующим образом:

Артур Фис (Франция, 1)

Алекс Микельсен (США, 2)

Якуб Меншик (Чехия, 3)

Шан Цзюнчэн (Китай, 4)

Лёрнер Тьен (США, 5)

Люка ван Аш (Франция, 6)

Нишеш Басаваредди (США, 7)

Жуан Фонсека (Бразилия, 8)

Запасными игроками станут Мартин Ландалус из Испании и Колман Вонг (Гонконг). Напомним, что на этом турнире выступают игроки, в возрасте до 21 года.

В этом году призовой фонд турнира составит 2,050,000 долларов США. За каждую победу в групповом раунде теннисисты получат 36,660 долларов США, за выход в финал полагается чек на 113,500 долларов США. За победу в решающем матче – 153,000 долларов США. Если титул выиграет теннисист, не проигравший ни одного поединка, сумма его призовых составит – 526,480 долларов США.

Соревнования Next Gen ATP Finals проводятся с 2017 года (отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса). В прошлом году чемпионом турнира стал серб Хамад Меджедович, обыгравший в финале француза Артура Фиса.

[b]Все чемпионы Next Gen ATP Finals

2017 – Хен Чон (Южная Корея)

2018 – Стефанос Циципас (Греция)

2019 – Янник Синнер (Италия)

2020 – не проводился

2021 – Карлос Алькарас (Испания)

2022 – Брэндон Накашима (США)

2023 – Хамад Меджедович (Сербия)



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