Себастьян Феттель протестирует гиперкар Porsche 963

Себастьян Феттель протестирует Porsche 963 Hypercar заводской команды Porsche Penske Motorsport, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Тесты пройдут на следующей неделе на испанском автодроме Motorland Aragon. Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 уже поработал на симуляторе, а 21 марта проехал свои первые круги за рулём реального гиперкара по трассе в научно-исследовательском центре Porsche в Вайссахе.

Себастьян Феттель: «Я с нетерпением жду возможности протестировать Porsche 963. У меня уже была возможность опробовать машину в Вайсахе.

Я всегда интересовался другими гоночными сериями, и моё любопытство к гонкам на выносливость побудило просто попробовать. Теперь я с нетерпением жду длительных заездов в Арагоне и возможности провести время за рулем.

Определенно потребуется корректировка стиля пилотирования и привыкание, но все в команде очень открыты и помогают мне. Меня ждёт новый опыт. Затем посмотрим, что будет дальше – на данный момент дальнейших планов на будущее у меня нет».

В прошлом году сообщалось, что Себастьян Феттель получил предложение попробовать свои силы в гонках на выносливость от команды Jota, но, как мы видим, вариант с заводской командой оказался более привлекательным. Именно Porsche Penske Motorsport стала победителем первого этапа сезона 2024 года в Катаре.

Тесты в Арагоне на следующей неделе Porsche Penske Motorsport проводит в рамках подготовки к марафону «24 часа Ле-Мана». Помимо Феттеля, на испанской трассе будут работать Мэтт Кэмпбелл, Михаэль Кристенсен, Фредерик Маковеки, Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоренс Вантур.

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