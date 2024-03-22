Букмекеры назвали фаворита матча Украина – Исландия

Наиболее вероятным итоговым счетом считается 1:0.
Сборная Украины будет явным фаворитом в матче против Исландии в рамках финала плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.
Об этом говорят коэффициенты букмекеров.
Наиболее вероятным счетом основного времени считают минимальную победу «сине-желтых» — 1:0.
Коэффициенты на общий проход
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Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша) и будет номинально домашним для подопечных Сергея Реброва. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Победитель игры получит путевку на чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Напомним, в полуфинале украинцы одолели Боснию и Герцеговину, а исландцы разгромили Израиль.