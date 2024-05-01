ХРГОВИЧ: «Разгромлю Джошуа на Уэмбли, как хорватская сборная по футболу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обязательный претендент IBF в супертяжелом весе Филип Хргович (17-0, 14 KO) заявил, что после победы над Даниелем Дюбуа (20-2, 19 KO) приедет в Лондон, чтобы надрать задницу Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Я разобью Дюбуа, а затем, в сентябре, приеду на «Уэмбли», чтобы сразиться с Джошуа. Помните, как хорватская футбольная команда приехала на «Уэмбли» и разгромила вашу сборную?», – сказал Хргович, имея в виду победу сборной Хорватии над Англией со счетом 3:2 в отборочном турнире чемпионата мира в 2007 году.

«Я собираюсь сделать это снова. Я приеду на «Уэмбли» на глазах у 80 000 британцев и разгрому Джошуа. Таков мой план. Потом бой с Фьюри, но сначала мне нужно разобраться с «Большой уткой», – сказал Хргович.

Бой Хргович – Дюбуа состоится в андеркарде поединка Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 1 июня в рамках турнира «Matchroom versus Queensberry».

sport.ua