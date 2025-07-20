Шахтер Vs Бешикташ: шесть матчей и одна отмена

Накануне первой официальной встречи "Шахтера" и "Бешикташа" вспомним, как проходили и чем завершались товарищеские матчи "горняков" со стамбульскими "черными орлами", и почему один из них в последний момент отменили.

n Дебютное рандеву будущих соперников по 2 квалифай-раунду Лиги Европы состоялось в январе 2005-го, когда спустя полгода пребывания в Донецке Мирча Луческу повез "горняков" в Стамбул на контрольный поединок со своей бывшей командой.

19.01.2005 "Бешикташ" – "Шахтер" – 1:0 (Метин 4)

В этом матче все решил быстрый гол капитана "черных орлов" Тюмера Метина, с нескольких метров расстрелявшего ворота Яна Лаштувки. Кстати, судил ту встречу знаменитый в будущем турецкий арбитр Джюнейт Чакыр – тот самый, что на Евро-2012 обслуживал дебютный матч сборной Украины на том турнире (и вообще на Евро) против шведов, и зафиксировал историческую победу "сине-желтых".

n Второй товарняк состоялся через полтора года, в июле 2006-го, снова в Стамбуле на домашнем стадионе "орлов". Поединок, прошедший под вывеской прощального матча капитана "черно-белых" Тайфура Хавутчу, завершился волевой победой дончан.

18.07.2006 "Бешикташ" – "Шахтер" – 1:2 (Юлмаз 35 – Левандовски 43, Вукич 62)

открыли хозяева поля на 35-й минуте, когда Стипе Плетикоса не справился с дальним ударом Юлмаза. Но под занавес первого тайма счет сравнялся: после розыгрыша стандарта отличился Мариуш Левандовски, игравший в тот день с капитанской повязкой. В перерыве Мирча Луческу почти полностью поменял состав, в частности выставив вместо украинской связки нападающих Воробей-Белик нигерийский дуэт форвардов Агахова-Окодува. А в середину поля в помощь Жадсону добавил еще одного плеймейкера Вукича. На 62-й минуте именно пара креативных игроков "Шахтера" и соорудила победный гол: бразилец ассистировал, а серб забил.

n Следующий визит "горняков" на стамбульский "Иненю" состоялся в сентябре 2008-го, когда Луче решил с пользой провести перерыв в чемпионате, вызванный матчами сборной Украины в отборочном цикле ЧМ-2010. И предложил "Бешикташу" сыграть очередной товарищеский матч. "Черно-белые" ожидаемо ответили согласием.

07.09.2008 "Бешикташ" – "Шахтер" – 2:0 (Нобре 2, Узумчу 75)

Уже на второй минуте "горняки" оказались в роли проигрывающих – бразилец Марсио Нобре замкнул подачу углового. На этом неприятности для дончан не закончились. На 35-й минуте "Шахтер" остался без своего лидера – Фернандиньо за четыре минуты "договорился" с местным арбитром до красной карточки. Несмотря на товарищеский статус поединка, "оранжево-черные" остались в меньшинстве. Хозяева разыгрывали лишнего до 75-й минуты. А потом опять стандартное положение – штрафной около ворот Вирта, и Узумчу удвоил счет забитым мячам. 0:2 – так и закончили.

n Возможность для реванша предоставилась "горнякам" спустя пять лет, когда в очередную паузу из-за матчей сборных Луческу решил провести мини-сбор в Турции. Он включал в себя несколько тренировок (в том числе, одну совместную с "Галатасараем") и товарищеский матч с "Бешикташем". Который закончился печально для принимающей стороны.

14.11.2013 "Бешикташ" – "Шахтер" – 1:4 (Шишманоглу 12 – Илсиньо 16, Фред 22, 44, Дуглас Коста 37)

Все мячи в этой игре были забиты до перерыва. Вначале ошибкой Чигринского и Исмаили воспользовался Шишманоглу, но уже через четыре минуты Илсиньо замкнул прострел Исмаили слева. Вскоре Фред вывел гостей вперед, а затем Коста и тот же Фред закрепили преимущество "горняков". При этом Луис Адриано записал на свой счет ассистентский хет-трик.

n Следующий товарищеский матч должен был состояться 11-го октября 2015-го года. Однако накануне поединка в Анкаре произошел теракт, унесший десятки жизни, из-за чего в Турции был объявлен трехдневный траур. Все массовые мероприятия отменили, и как следствие анонсированный спарринг не состоялся.

n Спарринги "горняков" со стамбульскими "орлами" продолжились и по завершении донецкой "эры Луческу". В июле 2018-го, уже под руководством Паулу Фонсеки команды встретились предсезонном сборе в Австрии. И единственный раз за всю историю противостояний завершили поединок без забитых голов.

12.07.2018 "Шахтер" – "Бешикташ" – 0:0

n Наконец, крайнее рандеву "оранжево-черных" и "черно-белых" прошло год назад, в июле 2024-го, в Словении, где обе команды проводили сборы. Игра завершилась минимальной победой дончан.

17.07.2024 "Шахтер" – "Бешикташ" – 1:0 (Эгиналду 66)

Все решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Сначала должен был забивать Марьян Швед, но его удар отразил голкипер турок Байтекин. Однако атака "горняков" продолжилась, и Педро Энрике навесил слева в центр штрафной. Где невысокий Эгиналду, перепрыгнув двух защитников, головой вколотил мяч под перекладину.

Удастся ли Эгиналду и его партнерам проделать тоже самое уже в официальном матче – узнаем в ближайший четверг.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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