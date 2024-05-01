Шахтер разгромил Черноморец благодаря хет-трику звездного новичка

Донецкий Шахтер разгромно победил одесский Черноморец в перенесенном матче 12 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:4.

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Марлон Гомес, которого Шахтер зимой приобрел за 12 миллионов евро. Бразилец выиграл борьбу на ближней стойке и запер навес после розыгрыша углового. Этот гол стал для него первым в оранжево-черной футболке. На ответ Черноморцу понадобилось менее 10 минут. Зиги Бадибанга «прошил» Дмитрия Потрошителя с близкого расстояния.

Впрочем, почти моментально «горняки» вернули себе преимущество счета, когда Гомес удачно сыграл на добивании после мощного удара Георгий Судаков. А уже в конце первого тайма Марлон создал настоящий шедевр, с лета поразив дальнюю девятку.

В середине второго тайма Шахтер «закрыл» поединок. Гол организовали вышедшие на замену игроки, — Лассина Траоре вывел Марьяна Шведа на рандеву с голкипером, а тот хладнокровно переиграл Даниила Варакуту.

Чемпионат Украины УПЛ 1 мая, 12 тур

Черноморец – Шахтер 1:4 (1:3)

Голлы: 0:1 — 3 Гомес, 1:1 — 12 Бадибанга, 1:2 — 16 Гомес, 1:3 — 42 Гомес, 1:4 — 66 Швед Швед

Черноморец: Варакута, Ермаков, Путря (Альваренга 78), Бойчук (Зе Гомес 66), Авагимян (Кузик 66), Васильев, Брагару, Салюк (Иеде), Шпорн, Бадибан /p> Шахтер: Потрошитель, Бондарь, Азаров, Конопля, Матвиенко, Криськив (Назарина 81), Судаков, Марлон (Степаненко 64), Кевин (Эгиналду 64), Зубков (Швед 64) Траоре 64» Предупреждение: Васильев 40, Шпорн 52, Бондарь 78, Матвиенко 88 Благодаря победе над Черноморцем Шахтер увеличил свое преимущество над Динамо. Впрочем, сегодня, 1 мая, киевляне также проведут свой поединок — против Вереса. Команды уже объявили свои стартовые составы.

Топ-5 турнирной таблицы УПЛ

Шахтер (Донецк) – 64 очка (26 игр) Динамо (Киев) – 57 (25) Кривбасс (Кривой Рог) – 54 (26) Днепр-1 (Днепр) – 45 (26) Движение (Львов) – 44 (26)

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