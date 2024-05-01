В Ferrari показали раскраску для Гран При Майами

Команда Ferrari показала раскраску машин для предстоящего Гран При Майами. Как и обещали в Скудерии, в дизайне появились светло-голубые цвета и логотип нового титульного спонсора – компании HP.

В светло-голубые цвета выкрашена защита Halo, колпаки на колёсах, элементы переднего и заднего антикрыльев. Синие полосы появились и на боковых понтонах SF-24. В Ferrari обновили раскраску машины для предстоящего этапа в честь 70-летия присутствия компании на рынке США.

В дополнение к изменённым цветам машины, Леклер и Сайнс выступят в гоночных комбинезонах новой раскраски, выполненной в аналогичной стилистике.

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